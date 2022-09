Les troupes RUSSES se sont tirées dessus et se sont fait exploser plutôt que de se battre au combat, a révélé leur commandant capturé.

L’armée de Vladimir Poutine semble avoir subi un effondrement étonnant, l’Ukraine estimant avoir récupéré quelque 3 000 kilomètres carrés de territoire aux envahisseurs.

Le lieutenant Ilya Yun a révélé que des soldats qu’il commandait ont tiré et se sont fait exploser

Un char russe a abandonné lors de son offensive éclair 1 crédit

Prisonniers russes capturés pendant la bataille Crédit : ASLAN – Twitter

L’assaut de la semaine dernière a vu des milliers de Russes fuir dans le désarroi dans une tentative désespérée d’éviter le conflit, laissant derrière eux d’énormes quantités d’armes.

Mais selon le lieutenant Ilya Yun, certains soldats ont été poussés à se suicider plutôt que d’affronter les Ukrainiens.

Le jeune homme de 24 ans a déclaré à Channel24 lors d’une bataille que son unité gravement épuisée s’était retrouvée encerclée.

Il a déclaré : « Sur les 12 personnes, trois ont été capturées et toutes les autres sont mortes. De plus, certains se sont suicidés et se sont fait exploser.

L’officier a dit à son interlocuteur qu’il dira aller voir les proches “et leur dire comment leurs fils et maris sont morts”.

L’offensive ukrainienne marque le changement le plus dramatique en terre ukrainienne depuis le début de la guerre en février.

En réponse, Poutine a ordonné des frappes de missiles sur les villes ukrainiennes, plongé neuf millions de personnes dans l’obscurité après la fuite de ses troupes dans une retraite humiliante.

Les services de renseignement britanniques évaluent l’échelle du territoire ukrainien repris à deux fois la taille du Grand Londres et incluent la ville clé d’Izyum.

L’Ukraine a montré certains des équipements militaires russes abandonnés qui sont tombés entre ses mains ces derniers jours, estimés à environ 111 millions de livres sterling.

Alors que les soldats de Poutine fuient leurs anciens bastions, des histoires ont émergé de scènes de panique au milieu de l’effondrement russe sur son front oriental.

Des rapports affirment que des soldats russes ont pillé des vêtements dans des maisons ukrainiennes afin qu’ils puissent se déguiser en civils, volant des vélos dans leur désespoir de s’échapper.

Et les combattants mal équipés et inexpérimentés de Vlad auraient été abandonnés par leurs commandants en Russie, selon un Ukrainien dans un village nouvellement libéré.

Olena Matvienko vit dans le petit village de Zaliznychne, à 60 km à l’est de Kharkiv.

Elle a dit que bien que les villageois aient eu peur des soldats sauvages de la Russie, à la fin, ils les ont presque plaints.

Dans les premières heures de l’assaut ukrainien, la moitié des soldats ont fui leurs véhicules, a-t-elle déclaré.

Elle a entendu certains des soldats restants appeler désespérément par radio leurs commandants d’unité pour envoyer quelqu’un pour les aider.

“Ils ont dit:” Vous êtes seul “”, a déclaré Olena au Washington Post. “Ils sont entrés dans nos maisons pour prendre des vêtements afin que les drones ne les voient pas en uniforme.”

Elle a poursuivi: “Ils ont pris nos vélos. Deux d’entre eux ont pointé des armes sur mon ex-mari jusqu’à ce qu’il leur tende ses clés de voiture.”

Les soldats russes ont abandonné d’énormes quantités d’armes face au blitz ukrainien, les experts affirmant que nous assistons au “début de la fin” de l’invasion russe.

Dans un embarras supplémentaire, des images sont apparues du moment où un avion de chasse russe s’écrase sur terre dans une énorme boule de feu quelques instants après le décollage.

La vitesse de leur effondrement était si rapide que des monticules de munitions et même de la nourriture à moitié mangée ont été laissés derrière.

Un soldat ukrainien de 25 ans, Marty, a déclaré au Telegraph : “Je pense que c’est le début de la fin pour les occupants russes.

“Ils fuyaient littéralement leurs positions, abandonnaient leurs affaires et se dirigeaient vers les territoires occupés. Je pense que des gains plus importants sont à venir.”

L’armée de Vlad aurait abandonné 111 millions de livres sterling de véhicules et d’armes militaires Crédit : Getty

Un soldat russe capturé a exhorté ses camarades à rentrer chez eux Crédit : Twitter

L’Ukraine a récupéré des milliers de kilomètres carrés de territoire en quelques jours 1 crédit