Regardez le commandant de char russe éliminer CINQ de ses propres hommes à l’aide de la tourelle dans des images gênantes

C’est le moment choquant où un commandant de char russe a anéanti ses PROPRES troupes dans une erreur de manœuvre.

Le char a fait une embardée incontrôlable avant de toucher des camarades sur un autre véhicule avec sa tourelle.

C’est le moment choquant où un commandant de char russe a accidentellement frappé ses propres troupes Crédit : Télégramme

Les hommes sautent du char pour s’échapper Crédit : Télégramme

Des images montrent au moins six hommes frappés de leur char, mais miraculeusement, ils parviennent à se relever et à courir en toute sécurité.

Un homme est projeté au sol et reste couché pendant un certain temps avant de pouvoir se relever et s’éloigner en titubant.

Il a été partagé par le ministère ukrainien de la Défense via Twitter alors qu’ils se moquaient de l’erreur embarrassante de leur ennemi.

La légende disait: “La plus grande menace pour l’infanterie russe mobilisée sont les tankistes russes mobilisés.”

Leur plan pour se moquer des Russes a réussi puisque la vidéo a été visionnée 1,5 million de fois depuis sa publication il y a cinq jours.

Ils ont ajouté de la musique de jeu et une piste de rire en plus du clip de 52 secondes pour mieux fréquenter les troupes.

Et ce n’est pas la première fois, le mois dernier, le ministère a également publié des images d’un char russe tombant d’un train avec la légende : « Non pas que nous nous plaignions, mais à l’avenir, nous demandons aux Russes d’être plus prudents lors du déchargement de matériel militaire. .”

Jusqu’à présent, la Russie a perdu 1 450 chars, selon Oryx, en étant pris par des soldats ukrainiens ou abandonnés.

Cela survient alors que l’Allemagne et la Pologne ont promis 28 chars de combat Leopard II – d’une valeur de 5 millions de livres sterling chacun – pour aider à combattre la guerre en Ukraine.

Des images diffusées samedi ont montré les machines de guerre menaçantes alignées sur des trains de marchandises alors qu’une énorme opération logistique est lancée pour aider à réarmer l’Ukraine afin de chasser les troupes de Poutine.

La formation à l’utilisation des chars Leopard-II pourrait les voir utilisés sur les champs de bataille dans un peu plus d’un mois, selon Breaking Defense.

Les chars – qui ont été vus déplacés avec des véhicules de combat d’infanterie “Marder” – devraient arriver dans quelques semaines, au moment même où Mad Vlad intensifie son combat avant l’anniversaire sanglant de l’invasion.

On pense que les images ont été prises en Allemagne de l’Est ou en Pologne ces derniers jours.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a finalement accepté la semaine dernière d’envoyer les chars en Ukraine, provoquant encore plus un Poutine déjà furieux.

Le Royaume-Uni a également promis 14 chars de combat Challenger 2, plus lents que les Leopard mais toujours capables d’une protection défensive incroyable.

Et, les États-Unis ont promis à l’Ukraine 31 de ses Abrams M1A2, mais la livraison des chars américains à réaction pourrait prendre des mois pour arriver sur les lignes de front.

L’Espagne et la Norvège devraient annoncer le nombre de Leopard II qu’elles enverront en Ukraine dans les prochains jours.