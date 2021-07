Regardez le clip ici

Les fans de BTS n’ont besoin de la permission de personne pour danser sur ce nouveau bop.

Le groupe de garçons sud-coréen a sorti son nouveau single « Permission to Dance » vendredi à minuit, ainsi qu’un clip vidéo dans lequel les membres du groupe dansaient dans le désert vêtus de denim et d’autres vêtements inspirés de l’Ouest américain, accessoirisés de chapeaux et de bottes de cowboy .

Tout au long de la vidéo, les membres du groupe dansent et chantent sur la libération alors qu’une serveuse, des employés de bureau et d’autres personnes retirent leurs masques faciaux.

« Nous n’avons pas besoin de nous inquiéter / Parce que quand nous tombons, nous savons comment atterrir », chante le groupe. « Pas besoin de parler, marchez simplement ce soir / Parce que nous n’avons pas besoin de permission pour danser »

Une vidéo teaser publiée mardi présentait un journal portant le titre : « 2022 Le début d’une nouvelle ère au revoir COVID-19 ».

« Permission to Dance » est la troisième chanson du groupe écrite entièrement en anglais, après « Dynamite » et « Butter » de 2020, qui ont chuté en mai. Ed Sheeran, Steve Mac, Jenna Andrews et Johnny McDaid de Snow Patrol ont co-écrit la chanson.

La chanson fait partie du single CD « Butter » du groupe, qui sort également vendredi et comprend quatre pistes : « Butter », « Permission to Dance », « Butter (Instrumental) et « Permission to Dance (Instrumental) ».

Jeudi, les fans ont célébré le 8e anniversaire de l’officiel Twitter poignée pour BTS surnommant la base de fans du groupe « ARMY »

« Butter », la deuxième chanson du groupe K-pop interprétée entièrement en anglais, a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des chansons du Billboard Hot 100, détrônant « Good 4 U » d’Olivia Rodrigo. Après la sortie de la chanson, BTS est devenu le septième artiste à gagner leurs quatre premiers Hot 100 No. 1 en moins d’un an, rejoignant les Beatles et Mariah Carey, selon Panneau d’affichage.

« Butter » comptait 32,2 millions de streams américains et 242 800 unités vendues au cours de la semaine se terminant le 27 mai, selon Nielsen Music/MRC Data. Il a également attiré 18,1 millions d’impressions d’audience à la radio.

En tête des charts (encore une fois) n’est pas tout le BTS accompli avec « Butter ». RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin et Jungkook ont ​​utilisé leur lueur de superstar battre une poignée de records du monde.

Le clip de la chanson a été la plus grande première de l’histoire de YouTube, attirant 3,9 millions de téléspectateurs simultanés pour sa première le 21 mai. BTS a battu son propre record établi lorsque « Dynamite » a attiré 3 millions de téléspectateurs simultanés, selon le blog officiel de YouTube.

La vidéo a également établi un nouveau record de tous les temps pour les vues de vidéos YouTube au cours des 24 premières heures, recueillant plus de 108,2 millions le premier jour, selon YouTube. (Pas de surprise, mais le précédent détenteur du record était BTS lorsque « Dynamite » a obtenu 101,1 millions en 24 heures.) En avril, BTS est devenu le groupe le plus diffusé sur Spotify, avec environ 16,3 milliards de flux (Coldplay détenait auparavant ce record).

Plus tôt cette année, BTS est entré dans l’histoire en tant que premier groupe pop coréen à recevoir un Grammy. Lors d’une conférence de presse mondiale pour « Butter », le groupe n’a pas reculé devant leurs nobles espoirs et attentes.

« Nous pensons aux Grammys », a déclaré RM lorsqu’on lui a posé une question sur la reconnaissance de « Butter » par la Recording Academy. « Nous ferons tout notre possible pour définir (gagner un Grammy) comme objectif. »

