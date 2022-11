Regardez le chauffeur-livreur effronté d’Amazon “voler du miel dans une boîte d’honnêteté” – laissant la famille navrée

UN COUPLE a été frustré après que CCTV ait semblé montrer un chauffeur-livreur Amazon en train de voler leurs produits.

Jamie Fullerton, 30 ans, de Pademoore, Lincolnshire, gère une boîte d’honnêteté dans son allée, où les gens peuvent prendre des confitures, du miel et des œufs en échange d’un petit don.

La vidéosurveillance semble montrer le conducteur en train de se servir du produit Crédit : MEN Media

Récemment, Jamie et sa partenaire Joanne ont remarqué que des articles semblaient être retirés de la boîte sans qu’il ne reste d’argent.

Ils se sont vite rendu compte que les articles ne semblaient disparaître que lorsqu’ils recevaient une livraison Amazon.

Après avoir visionné leurs images de vidéosurveillance, ils auraient vu le chauffeur semblant se servir du produit sans faire de don.

Expliquant ce qui s’est passé, Jamie a déclaré: “Nous étions sortis toute la journée et sommes revenus au milieu de l’après-midi. Je me suis promené jusqu’à la boîte et j’ai remarqué que les choses étaient reparties sans qu’il ne reste d’argent.

“Normalement, les gens laissent leur argent dans une petite boîte à côté des articles, mais il n’y avait pas d’argent là-dedans quand je suis venu le vérifier.

“Parce que cela s’était produit au cours des derniers mois, ma partenaire Joanne et moi-même avons examiné la question un peu plus car nous sentions que quelque chose n’allait pas.”

Il a ajouté: “Lorsque nous avons vérifié la vidéosurveillance, nous avons pu voir la camionnette Amazon s’arrêter, le chauffeur est alors sorti et a semblé prendre ce que nous pensons être du miel.”

Le couple furieux a expliqué qu’ils n’avaient jamais eu de problèmes avec la boîte d’honnêteté au cours des 18 mois qu’elle fonctionnait et qu’ils avaient été choqués par la disparition d’articles.

Jamie a poursuivi: “Nous avons été choqués plus que tout, mais aussi un peu ennuyés. Nous avons décidé d’apporter la boîte maintenant et de ne pas la laisser là pendant l’hiver pour empêcher que cela ne se reproduise.

“Je sais que le miel qui a été pris ne coûte qu’environ 4,50 £ le pot, mais c’est toujours ennuyeux.

“C’est une très petite communauté ici et nous n’avons jamais eu de problèmes auparavant, donc c’est encore pire.”

En réponse à ces affirmations, un porte-parole d’Amazon a déclaré : “Nous avons des normes très élevées pour les prestataires de services de livraison avec lesquels nous travaillons et la façon dont ils servent les clients.

“Bien que ce que montre la vidéo ne soit pas clair, nous enquêtons sur le rapport.”