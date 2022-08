C’est le moment choquant qu’un chauffeur de bus touristique en Croatie a été vu en train de discuter au téléphone et de conduire sauvagement sur une route « périlleuse » au bord d’une falaise – rendant les enfants malades.

Le Britannique Nick Harvey et sa famille effectuaient jeudi un voyage en autocar de trois heures entre Korcula et l’aéroport de Dubrovnik lorsque leur chauffeur aurait décidé d’allumer une cigarette et aurait eu une conversation au téléphone.

Nick Harvey a déclaré que le chauffeur du bus était au téléphone pendant 30 minutes et s’était même arrêté pour prendre un copain 1 crédit

Nick a également déclaré que le chauffeur du bus avait allumé une cigarette pendant le trajet de trois heures. 1 crédit

Nick, un compositeur, a déclaré que l’homme conduisait de manière erratique dans des virages serrés, faisant vomir certains des passagers.

Il a déclaré que le conducteur parlait au téléphone et conduisait d’une main pendant 30 minutes avant de décider de prendre les choses en main et de le confronter.

Il a dit qu’il s’était dirigé vers l’avant et lui avait poliment demandé de poser son téléphone.

Le chauffeur lui aurait dit “avec colère” de retourner à son siège – mais a raccroché son téléphone quelques minutes plus tard.

Nick a déclaré à The Sun Online : “Tout le monde dans le bus en était énervé.

“J’ai vu l’un des autres passagers prendre des photos du conducteur à la fois lorsqu’il fumait et qu’il parlait au téléphone, probablement comme preuve.

“Nous avons ensuite parlé à un autre passager qui voulait dire quelque chose mais a été intimidé par le chauffeur qui était hargneux dès le départ, ne proposant même pas d’aider à charger les bagages dans le bus.

“Tous les passagers ont dû le faire eux-mêmes, même le couple plus âgé dans le bus avec nous.”

Nick a déclaré que la route vers Dubrovnik était “assez périlleuse”.

Il a déclaré: “Les conducteurs sont quatre fois plus susceptibles d’avoir un accident lorsqu’ils sont au téléphone et le trajet de Korcula à Dubrovnik est assez périlleux.

“Les routes sont sinueuses et les gouttes sont effrayantes.

“Après avoir demandé au chauffeur de poser son téléphone, j’ai été choqué par sa réaction de colère m’ordonnant de retourner à ma place, mais j’ai été soulagé lorsque, peu de temps après, il a mis fin à l’appel.”

Nick a déclaré que le chauffeur du bus avait également décidé de s’arrêter dans une boulangerie et de prendre un croissant.

Nick a dit qu’une petite fille était de nouveau malade après l’arrivée du bus à l’aéroport 1 crédit

Et il s’est même arrêté pour récupérer son compagnon.

Il a déclaré: “Une chose qui nous a tous amusés au début du voyage, c’est lorsque le chauffeur a arrêté le bus sur le côté de la route à côté d’une boulangerie et est entré pour s’acheter un croissant.

“Il a également pris son compagnon pendant une courte partie du trajet et, lorsque son ami est descendu du bus, il s’est retourné vers nous, a souri et a dit:” Bonne chance “, avant de descendre.”

Nick a déclaré: “Contre toute attente, nous l’avons fait. Ce fut cependant un voyage horrible et sanglant.

“La pauvre fille était de nouveau malade dès que nous sommes sortis du bus.”

Conduire en utilisant un téléphone portable est en Croatie interdit par la loi et les contrevenants peuvent être passibles d’une amende de 56 £.