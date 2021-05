Regardez le chaos envahir Paris alors que la violence et le vandalisme marquent la manifestation du 1er mai

Les manifestants du 1er mai ont envahi les rues de plusieurs villes françaises, le pire des premiers affrontements se produisant dans la ville de Lyon. En milieu d’après-midi, cependant, Paris était l’épicentre des troubles, alors que les anarchistes du «bloc noir» marchant aux côtés des syndicalistes traditionnels et des groupes de travailleurs ont commencé à détruire les banques et les magasins de la capitale.

Des policiers anti-émeute lourdement blindés se trouvaient à proximité et ont riposté avec force. Une séquence vidéo montre une escouade de flics chargeant avec des boucliers levés pour éloigner une foule de vandales d’une banque.

PARIS – Une banque est un prix pour cible. Charge des forces de l’ordre et des BRAVM. Gaz lacrymogène utilisé. # 1erMaipic.twitter.com/vfcuSumEwx – Clément Lanot (@ClementLanot) 1er mai 2021

Des manifestants ont été vus tirer des feux d’artifice sur la police et écorcher des agents avec des bouteilles et des pierres. Les mêmes officiers qui ont dispersé la foule devant la banque ont été temporairement repoussés, et un autre groupe de flics a été vu blotti sous un barrage de projectiles.

PARIS – La BRAVM charge sous une pluie de projectiles pour protéger une banque. # 1erMai2021pic.twitter.com/h3PAIAn4D7 – Clément Lanot (@ClementLanot) 1er mai 2021

PARIS – Jets bouteilles, poubelles et pavés sur les policiers. Gaz lacrymogène en retour. pic.twitter.com/GkRgeTjL0w – Clément Lanot (@ClementLanot) 1er mai 2021

Des gaz lacrymogènes ont été utilisés, mais de nombreux émeutiers sont venus porter des respirateurs et des masques faciaux. Les manifestants qui se sont approchés trop près des lignes de police ont été traités par une pluie de matraques et de gaz poivré. Plusieurs vidéos montrent des accusations de police répétées et apparemment aveugles.

Charge gratuite de la police et coup de matraque dans mon téléphone# 1erMai2021#Parispic.twitter.com/x0li2aDC2h – Laurent pour AB7 Média (@laurentbigfr) 1er mai 2021

Le 1er mai, ou journée internationale des travailleurs, est traditionnellement une journée de protestation en France et dans toute l’Europe. Certains manifestants à Paris ont protesté contre leurs salaires et leurs conditions de travail, tandis que d’autres ont manifesté contre de nouvelles lois sur la sécurité qui étendraient considérablement les pouvoirs de surveillance de la police et criminaliseraient le partage de photos d’agents. Encore plus protesté contre l’inaction perçue du gouvernement contre le changement climatique et sa réponse à Covid-19.

Les manifestations étant toujours en cours, le ministre de l’Intérieur Gerald Darmanin annoncé que 34 personnes avaient été arrêtées à Paris en milieu d’après-midi.

