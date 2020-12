En accélérant dans la maison, ils paniquent tous de voir à quel point l’espace est agréable. « C’est très moderne. Cet éclairage est très flatteur, un peu comme une ambiance de club aussi », vétéran Grand T dit après avoir crié, « C’est bougie! » Il y a beaucoup de chambres et d’endroits pour se détendre, ainsi qu’un jardin extérieur, une salle de sport complète et un bain à remous. Sucré!

« C’est très, très ouvert et vous ne pouvez vraiment pas vous cacher. Tout le monde va voir votre petit jeu parler », vétéran Nicole Zanatta dit. Vétérinaire Aneesa Ferreira « Je regarde tout le monde ici et je me dis: » Comment sommes-nous tous connectés? Quel est ce jeu? Dans quoi allons-nous nous lancer? « »