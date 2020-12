Avant d’être la duchesse de Sussex et alors qu’elle était actrice sur Costume, Meghan Markle était une … star du vidéoclip?

En 2012, Prince Harryla femme de 39 ans a fait une apparition dans un étoilé Clip musical pour une chanson de Noël du chanteur rock / pop Richard Marx. Le clip a été filmé quatre ans avant sa rencontre avec son mari et six ans avant leur mariage.

Dans la vidéo du single, intitulée « Christmas Spirit », Markle porte un bonnet de Noel rouge assis à une table et synchronise la chanson avec elle. Costume co-stars Rick Hoffman et Sarah Rafferty. Selon Le soleil, Marx, qui est devenu célèbre dans les années 80, est ami avec Hoffman et lui a demandé de faire une apparition dans la vidéo, et l’acteur a ensuite persuadé les actrices de le rejoindre.

La vidéo présente également des camées de Olivia Newton-John, Rock star des années 80 et chanteuse de « Jessie’s Girl » Rick Springfield, Kenny Loggins, Chris Daughtry, Maison de Vie chanteur Jason Wade, Matt Nathanson, REO Speedwagon chanteur Kevin Croninet couple de musique Vince Gill et Amy Grant, animateur du talk show Rachael Ray, actrices Rita Wilson, Jaclyn Glenn et Cynthia Rhodes, comédiens Greg Proops, Adam Ferrara et Calme ton enthousiasme étoile Richard Lewis, illusionniste David Copperfield, Chicago membre d’un groupe Robert Lamm, guitariste Joe Walsh et acteur Hugh Jackman.