Regardez: Le but scandaleux de Lionel Messi de l’extérieur de la boîte scelle la victoire du PSG

Sans doute le plus grand footballeur de tous les temps, Lionel Messi, a une fois de plus fait la différence alors que le Paris Saint-Germain est revenu par derrière pour battre Toulouse en Ligue 1 samedi. Messi a frappé un superbe vainqueur en seconde période pour les Parisiens, marquant de l’extérieur de la surface de réparation, prouvant qu’il n’est pas seulement un dribbleur qui “passe le ballon” au fond des filets, mais aussi un buteur à grande distance. Grâce à la frappe de Messi, les géants français ont remporté une victoire 2-1, malgré l’absence de Kylian Mbappe et Neymar.

Le milieu de terrain néerlandais Branco van den Boomen a donné l’avantage au milieu de tableau de Toulouse au Parc des Princes sur un coup franc à la 20e minute, seulement pour qu’Achraf Hakimi se replie dans l’égalisation à l’approche de la mi-temps.

Messi a ensuite placé le PSG devant juste avant l’heure de jeu avec une première frappe glorieuse sur son pied gauche bas dans le coin du filet juste à l’extérieur de la surface.

C’était le 10e but de Messi en Ligue 1 de la saison et son 15e pour son club cette campagne, alors que le vainqueur de la Coupe du monde s’est intensifié en l’absence des deux autres attaquants superstar du PSG.

Voici la vidéo :

“Leo maintient l’équipe ensemble”, a déclaré Galtier au diffuseur Amazon Prime.

“Ce ne sont pas seulement deux joueurs qui nous manquent. Il y a Kylian et ‘Ney’ mais aussi Marco Verratti et Sergio Ramos.

“Il assume naturellement le rôle de leader, et il l’a fait aussi en milieu de semaine. Il était si important dans notre façon de jouer. Il prend l’initiative. Nous devons lui donner encore plus le ballon.”

Messi a frappé le poteau sur un corner et Toulouse s’est vu refuser un autre but pour hors-jeu avant que l’équipe locale n’égalise à sept minutes de la mi-temps alors que Hakimi récupérait une passe de Soler, coupait du flanc droit et enroulait un tir sur son pied gauche dans le coin éloigné de 20 mètres.

Hakimi est ensuite devenu fournisseur alors qu’il préparait Messi pour porter le score à 2-1 à la 58e minute, le but restant malgré le fait que l’entraîneur toulousain Philippe Montanier estimait qu’il aurait dû être refusé car Marquinhos bloquait la vue du gardien alors qu’il était en position de hors-jeu.

Avec entrées AFP