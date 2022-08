Regardez le bâtiment entier emporté par des eaux de crue terrifiantes alors que la tempête « monstrueuse » tue plus de 1 000 personnes

Une vidéo TERRIFIANTE a été publiée montrant un bâtiment entier emporté par les eaux de crue avec une tempête “monstre” tuant plus de 1 000 personnes.

Des crues soudaines déclenchées par de fortes pluies de mousson ont ravagé le Pakistan depuis la mi-juin 2022 avec plus de 33 millions de personnes touchées.

Les images terrifiantes montrent un bâtiment entier emporté par les inondations Crédit : Twitter

Des inondations généralisées au Pakistan ont ravagé le pays et tué plus de 1 000 personnes Crédit : Twitter

En moins d’une minute, le bâtiment est réduit en décombres et submergé Crédit : Twitter

Les images montrent le moment choquant où de puissantes inondations consomment complètement un bâtiment, le réduisant en décombres en moins d’une minute.

Les quatre provinces du pays ont été touchées par des pluies exceptionnellement fortes, le nombre officiel de morts étant d’au moins 1 061 personnes.

Les conditions dangereuses ont également emporté des villages, des cultures et 800 000 têtes de bétail.

Et malgré les dommages causés à près d’un million de foyers, les experts ont averti que le “pic” pourrait être encore à venir.

Les rapports indiquent qu’un tiers du pays pourrait être inondé avant que les eaux de pluie ne se calment.

L’aide internationale a atteint le pays lundi tandis que les efforts se sont poursuivis pour tenter d’évacuer plusieurs milliers de personnes bloquées par des conditions provoquées par des “monsons de moussons”.

Au moins 6 500 soldats ont été enrôlés pour aider les autorités civiles dans les opérations de sauvetage et de secours à travers le pays.

La reine a déclaré plus tôt qu’elle était “profondément attristée” par les inondations généralisées qui ont fait plus de mille morts.

Dans un message adressé au président du pays, Arif Alvi, la reine a déclaré: “Je suis profondément attristée d’apprendre les pertes tragiques en vies humaines et les destructions causées par les inondations à travers le Pakistan.

“Mes pensées vont à tous ceux qui ont été touchés, ainsi qu’à ceux qui travaillent dans des circonstances difficiles pour soutenir les efforts de rétablissement.

“Le Royaume-Uni est solidaire du Pakistan alors que vous vous remettez de ces terribles événements.”

Le message, publié par Buckingham Palace, était signé “Elizabeth R”.

Dans un message au gouvernement pakistanais, le prince de Galles a fait écho aux sentiments de la reine en disant que lui et sa femme, la duchesse de Cornouailles, sont également “profondément attristés” par la dévastation causée par les inondations.

“Nos pensées vont à toutes les victimes et à leurs proches et aux millions de personnes qui ont perdu leurs biens et leurs moyens de subsistance”, a-t-il déclaré.

“Votre pays est très spécial pour nous, avec des liens profonds et durables avec le Royaume-Uni.

“Nous voudrions rendre un hommage particulier au gouvernement du Pakistan, à l’armée et aux services d’urgence, aux innombrables bénévoles et agences d’aide qui travaillent sans relâche pour sauver des vies et soutenir les personnes dans le besoin.

Nos prières accompagnent tous nos amis au Pakistan.”

La semaine dernière, les Nations Unies ont annoncé qu’elles avaient alloué 2,6 millions de livres sterling aux agences d’aide des Nations Unies et à leurs partenaires au Pakistan pour répondre aux inondations.

Et la ministre pakistanaise du climat, Sherry Rehman, a déclaré que le pays avait subi des pluies plus abondantes cette année, principalement à cause du changement climatique.

Le Premier ministre Shabaz Sharif s’est rendu lundi dans un certain nombre de zones endommagées par les inondations dans le pays et a affirmé que le gouvernement fournirait des logements à ceux qui ont perdu leur maison.

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international décidera cette semaine de débloquer 1 milliard de livres sterling dans le cadre des septième et huitième tranches du programme de sauvetage du Pakistan, auquel il est entré en 2019.