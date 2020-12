Qui n’aime pas une véritable bromance?

Le dimanche 6 décembre Le célibatairede Matt James a fêté son anniversaire avec son meilleur ami et ancien de Bachelor Nation Tyler Cameron, lors d’un match des Miami Dolphins. Mais ce qui a commencé comme un moment amusant a pris une tournure épineuse, au moins, dans le cas de Tyler.

Après que la mère de Matt et Tyler l’aient surpris avec un gâteau, il a montré son appréciation en écrasant la friandise au visage de son ami, ce qui a été capturé sur vidéo– et la fan cam Pepsi du stade. Et tandis que Tyler avait l’air absolument secoué, Matt a pris un moment pour célébrer en buvant son verre puis en se levant pour danser. Comme le principal de la saison 25 l’a légendé sur Instagram Story, « Tu m’as manqué, mon frère. »

Quant à Tyler, eh bien, nous attendons toujours qu’il se moque de la farce. Matt a suivi les suites de ses singeries avec un claquement de rire et Tyler tenant le reste du gâteau et paraissant… moins que content.