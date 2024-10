REGARDEZ l’avion de combat russe éloigner le F-16 américain du bombardier nucléaire – RT World News

Le Pentagone a depuis déploré les actions prétendument « dangereuses » et « non professionnelles » du pilote russe.

L’armée américaine s’est plainte lundi d’un accrochage avec un avion russe au-dessus des eaux neutres au large de l’Alaska, accusant un Su-35S de « peu professionnel » conduire. L’incident s’est produit le 23 septembre, a révélé dans un communiqué le chef du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), le général Gregory Guillot, alors que l’avion américain était précipitamment transporté vers « intercepter » Des avions militaires russes au large de l’Alaska. « Les avions du NORAD ont effectué une interception sûre et disciplinée d’avions militaires russes en Alaska. [air defense identification zone]. Le comportement d’un Su-35 russe était dangereux, non professionnel et mettait tout le monde en danger – ce n’est pas ce que l’on verrait dans une force aérienne professionnelle », a-t-il déclaré. dit le commandant. Le commandement a publié une vidéo du rodage, prise depuis le cockpit d’un avion américain impliqué, apparemment un avion de combat F-16. Les images montrent l’avion s’approchant d’un bombardier stratégique Tu-95MS à capacité nucléaire pour se faire bourdonner par le Su-35S russe. L’avertissement a apparemment été efficace, l’avion américain changeant brusquement de trajectoire et commençant à s’éloigner du bombardier.

L’armée russe n’a pas répondu aux accusations du NORAD. Mais mardi dernier, le ministère de la Défense à Moscou a publié une brève déclaration sur la mission entachée par le rodage, sans mentionner aucun incident avec l’avion américain.

« Deux porte-missiles stratégiques Tu-95MS des forces aérospatiales russes ont effectué un vol de routine au-dessus des eaux neutres de la mer de Béring, près de la côte ouest de l’Alaska. Le vol a duré plus de 11 heures. L’escorte des chasseurs était assurée par les équipages des avions Su-35S et Su-30SM. avait déclaré l’armée à l’époque, soulignant que tous ces vols étaient effectués dans le strict respect des règles internationales.