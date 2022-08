Regardez l’annonce Realme 9i 5G en direct

Realme a lancé le 9i en janvier et aujourd’hui, la société dévoilera sa version 5G. L’événement de lancement sera diffusé en direct à partir de 6h00 UTC et vous pouvez le suivre avec nous en syntonisant le flux ci-dessous.

Realme n’a pas encore détaillé la fiche technique du 9i 5G, mais la société a révélé sa conception et ses principales spécifications, notamment le SoC Dimensity 810, l’écran 90 Hz et une batterie de 5 000 mAh. Le smartphone arbore trois caméras à l’arrière et dispose d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.

En plus du Realme 9i 5G, Realme présentera également le Realme TechLife Buds T100 Les écouteurs TWS aujourd’hui. Ceux-ci seront disponibles en deux couleurs et auront “AI ENC” pour les appels.

Realme annonce les Buds T100 avec jusqu’à six heures de lecture, ce qui, avec le boîtier de charge, offrira un total de 28 heures d’endurance.













Conception et fonctionnalités de Realme TechLife Buds T100

Realme devait également présenter la Watch 3 Pro aujourd’hui, mais il semble que la smartwatch sera dévoilée plus tard puisque le site officiel de Realme dit “Coming Soon”.









Montre Realme 3 Pro

Realme a confirmé que la Watch 3 Pro sera livrée avec un écran AMOLED et une prise en charge des appels vocaux et vous pouvez vous attendre à ce que la société en révèle davantage à mesure que nous nous rapprochons de son lancement.