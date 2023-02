Regardez l’annonce iQOO Neo 7 en direct

Après une longue campagne de teasers, l’iQOO Neo 7 est enfin prêt à arriver aujourd’hui et nous vous avons réservé une place pour l’événement de lancement. Le flux commence à 12h00, heure IST. Les ventes ouvertes de l’appareil devraient commencer à 13 heures via Amazon India.

Sur la base des rumeurs les plus récentes, iQOO Neo 7 5G apportera un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil sera équipé du chipset Dimensity 8200 de MediaTek, de 12 Go de RAM LPDDR5 et de 128 Go de stockage UFS 3.1. On attend également une FlashCharge de 120 W capable de délivrer une charge de 0 à 50 % en 10 minutes.