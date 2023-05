Regardez l’annonce du Sony Xperia 1 V en direct ici

Sony n’annonce pas trop de smartphones ces jours-ci, mais chacun apporte des innovations passionnantes. Ainsi, les jours d’événement Xperia ont certainement une ambiance spéciale pour eux et pas plus que lorsque le prochain Xperia 1 est annoncé. Nous sommes maintenant sur le point de voir le cinquième membre de la série et d’en savoir plus sur la façon dont il améliore son prédécesseur.

L’événement commence à 4h00 UTC, soit 13h00 au Japon, 6h00 en Europe centrale, 5h00 au Royaume-Uni et minuit dans la partie orientale des États-Unis. Il sera diffusé en ligne et nous avons intégré la vidéo ci-dessous afin que vous puissiez facilement vous connecter depuis votre domicile ou votre bureau.

Aux côtés du Sony Xperia 1 V, nous nous attendons également à voir le Xperia 10 V. Bien qu’il soit peu probable que le nouveau Xperia 10 offre les mêmes technologies d’appareil photo de pointe, il sera certainement intéressant de voir la société 2023 adopter la formule du rapport qualité-prix. Sony n’est jamais du genre à suivre aveuglément les tendances et fait toujours les choses à sa manière, ce sera donc certainement une montre intéressante.

Et une fois l’événement terminé, rendez-vous sur notre page d’accueil pour une couverture étendue des téléphones nouvellement annoncés.