Regardez l’annonce du Pixel 8 en direct ici

Techtober bat son plein et c’est au tour de Google de présenter aujourd’hui son dernier portefeuille d’appareils. Le discours d’ouverture Made by Google marquera le lancement de la série Pixel 8 aux côtés de la Pixel Watch 2 et d’Android 14. Google donne le coup d’envoi à 10 h HE (14 h UTC) et comme d’habitude, vous pouvez vous connecter au lancement via le diffusion en direct ci-dessous.

Google est notoirement mauvais pour garder secrets ses nouveaux téléphones Pixel et nous avons eu des tonnes de fuites révélant pratiquement tout ce qu’il y a à savoir sur les nouveaux téléphones. Le Pixel 8 vanille devrait apporter un écran OLED de 6,17 pouces avec une résolution FHD+, un écran de 120 Hz et les mêmes caméras que son prédécesseur.

Le Pixel 8 Pro devrait être lancé avec un écran OLED LTPO de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. L’arrière comportera un appareil photo principal de 50 MP, un téléobjectif de 48 MP avec zoom optique 5x et un nouvel appareil photo ultra-large de 48 MP. Les deux nouveaux téléphones reçoivent le nouveau chipset Tensor G3 avec 8 Go de RAM sur le Pixel 8 et 12 Go sur le 8 Pro. Selon les rumeurs, le plus gros Pixel serait également équipé d’un thermomètre infrarouge.









Pixel 8 fourni avec les Pixel Buds Pro et Pixel 8 Pro avec la Pixel Watch 2

D’après les rumeurs, le Pixel 8 commencera à 700 $/700 £/800 € tandis que le modèle Pro pourrait coûter 900 $/1 000 £/1 100 €, mais nous le saurons avec certitude une fois l’événement terminé.

La Pixel Watch 2 devrait conserver le design rond du modèle de l’année dernière, mais avec une plate-forme Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 mise à jour et une connectivité ultra-large bande (UWB).