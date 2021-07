Regardez l’annonce du OnePlus Nord 2 5G en direct

Le OnePlus Nord lancé l’année dernière a marqué le retour de OnePlus dans le segment milieu de gamme, et aujourd’hui, la société présentera son successeur, baptisé OnePlus Nord2 5G. L’événement de lancement commencera à 14h UTC, et vous pouvez le suivre avec nous en vous connectant au flux ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=tlWTY9_cAJg

OnePlus n’a pas encore détaillé la fiche technique du Nord 2 5G, mais les fuites précédentes et les confirmations officielles ont laissé peu de place à l’imagination. Le smartphone aura un SoC Dimensity 1200 développé sur mesure à la barre appelé Dimensity 1200-AI, arborera un écran AMOLED de 6,43 « 90 Hz et une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 65 W.

Pour la photographie, le Nord 2 5G aura un total de quatre caméras à bord – un tireur selfie à l’intérieur du trou de perforation censé utiliser un capteur 32MP, avec la caméra principale 50MP à l’arrière qui devrait être rejointe par un ultralarge 8MP et une profondeur 2MP unités de capteurs.

Aux côtés du Nord 2 5G, OnePlus dévoilera également les écouteurs Buds Pro TWS. Vous pouvez en savoir plus à leur sujet ici et dirigez-vous de cette façon pour en savoir plus sur les options de couleur du Nord 2 5G et les prix attendus.