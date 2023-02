Regardez l’annonce des séries Samsung Galaxy S23 et Book3 en direct

Samsung organise aujourd’hui le premier événement Unpacked pour 2023, et nous verrons les produits phares du Galaxy S23 être annoncés. Nous attendons également cinq nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book3 – vanille et Pro, chacun avec une variante différente avec une charnière à 360 degrés, et une version Ultra haut de gamme.

L’événement commence à 18h00 UTC, soit 13h00 EST/19h00 CET/23h30 IST. Il y aura un flux en direct, que nous ajouterons ci-dessous le moment venu.

La série Galaxy S23 comprendra un Galaxy S23 vanille, un Galaxy S23+ légèrement plus grand et un Galaxy S23 Ultra avec le dernier appareil photo 200MP de Samsung. Les trois ont été divulgués plusieurs fois, révélant que Samsung abandonne la conception de l’îlot d’angle dans les non-Ultras et opte pour un look plus propre avec seulement les lentilles dépassant de l’arrière.

Ces appareils devraient tous avoir un chipset Snapdragon 8 Gen 2 personnalisé à l’échelle mondiale et mettre fin au règne d’Exynos sur certains marchés.

Nous assurerons une couverture complète de l’événement, alors gardez un œil sur notre page d’accueil pour tout savoir sur les nouveaux téléphones et ordinateurs portables !