Regardez l’annonce de Nothing Phone (2) en direct ici

La marque indépendante Nothing présentera Phone (2) aujourd’hui. L’événement sera animé par Carl Pei, PDG de la société, et Casey Neistat, personnalité YouTube et vlogger, et débutera à 16h00 BST, soit 15h00 UTC.

Le Nothing Phone (2) devrait rester fidèle à l’esthétique de son prédécesseur avec un dos transparent et l’interface Glyph qui devrait comporter 11 bandes LED segmentées avec 33 zones d’éclairage, une augmentation majeure par rapport au Phone (1) par rapport à l’année dernière. .

En termes de spécifications, le nouvel appareil reçoit un chipset haut de gamme Snapdragon 8+ Gen 1. Il aura un écran légèrement plus grand de 6,7 pouces, ce qui laisserait de la place pour une plus grande batterie de 4 700 mAh. Le nouvel appareil devrait également réduire son empreinte carbone de 10 % et utilisera davantage de matériaux recyclés, notamment le châssis central en aluminium.









Nothing Phone (2) a fui les rendus

Le Phone (2) devrait arriver aux Etats-Unis, ce qui sera une première pour les smartphones Nothing. Nous suivrons l’événement de près pour en savoir plus sur les prix et la disponibilité et nous serons prêts avec tout ce qui est officiel une fois l’événement terminé.