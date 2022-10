Regardez l’annonce de Nothing Ear (bâton) en direct ici

La marque de Carl Pei Nothing est sur le point d’annoncer un autre produit TWS – l’oreille (bâton). Il y aura une diffusion en direct, où le produit sera révélé, et il devrait commencer à 15 h 00 BST / 16 h 00 CEST.

Selon Nothing, les écouteurs Ear (stick) sont “moulés de manière ergonomique à vos oreilles” et fourniront “un son exceptionnel, alimenté par une technologie sonore personnalisée”, emballés dans un étui unique annoncé comme étant également du rouge à lèvres.

Il y avait beaucoup de rumeurs et de fuites sur les prochains appareils portables audio, mais nous avons entendu rien sur la tarification. L’oreille (bâton) peut être plus chère que l’oreille (1) qui a récemment subi un ajustement de prix et se vend 150 $.