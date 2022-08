Regardez l’annonce de la série vivo V25 en direct ici

La série vivo V25 devrait arriver aujourd’hui. Le lancement est prévu à 12 h 00, heure indienne (6 h 30 UTC), et la société diffusera l’événement en direct sur YouTube. Nous avons intégré la vidéo en direct ci-dessous.

La nouvelle série conservera la fonction de changement de couleur introduite par le prédécesseur vivo V23, mais nous nous attendons à voir de nouveaux coloris. Les teasers suggèrent également une configuration à triple caméra comprenant un tireur principal de 64 MP.

D’autres spécifications révèlent une grosse batterie avec une charge rapide de 66 W, une puce Dimensity 1300 pour au moins un des téléphones vivo V25 et 8 Go de RAM étendue, probablement pour la variante de mémoire la plus puissante.

Une fois que tous les détails seront révélés, nous serons prêts avec les nouvelles de l’annonce, alors restez dans les parages.