Regardez l’annonce de la série Poco M5 en direct

Poco organise un événement aujourd’hui où nous nous attendons à voir la série M5 être annoncée. La gamme se composera de deux smartphones – Poco M5s et Poco M5, et le lancement sera diffusé en direct sur toutes les principales plateformes de médias sociaux.

Le flux commence à 12h00 UTC / 14h00 CEST / 17h30IST.

Le Poco M5 est déjà apparu dans une vidéo de déballage (plus tard supprimée) et nous nous attendons à ce qu’il s’agisse d’un Redmi Note 10S renommé. Le téléphone, également vendu sous le nom de Redmi Note 11 SE en Inde, possède un chipset Helio G95 et un écran AMOLED avec quatre caméras à l’arrière.

Le Poco M5 devrait être un nouveau téléphone avec un chipset Helio G99 – le premier de la famille Xiaomi avec le SoC Mediatek mis à jour pour les midrangers abordables. Nous nous attendons également à une finition en cuir sur le dos en plastique. Étant donné que le chipset est uniquement LTE, nous ne pouvons qu’espérer en savoir plus sur un prochain Poco M5 5G également.

Nous suivrons également l’événement, et une fois que tout sera officiel, nous serons prêts avec tout ce qui sera annoncé sur la scène en ligne.