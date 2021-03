OnePlus présentera aujourd’hui ses produits phares de la série OnePlus 9 et sa première smartwatch, baptisée OnePlus Watch. L’événement de lancement débutera à 14 heures UTC et sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de la société. Vous pouvez le suivre avec nous en vous connectant au flux ci-dessous.

La gamme OnePlus 9 devrait inclure trois smartphones – OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R 5G. Nous ne savons pas grand-chose sur le dernier, sauf qu’il s’agit d’un appareil «premium» axé sur le jeu mobile. Cependant, les fuites et les teasers officiels ont révélé beaucoup de choses sur le 9 régulier et la variante Pro. Nous avons résumé toutes les informations disponibles sur ces smartphones ici si vous souhaitez en savoir plus à leur sujet.



OnePlus 9 Pro

La montre OnePlus affichera un design circulaire et les images divulguées ont révélé qu’elle avait deux boutons physiques sur son côté droit. OnePlus a confirmé que la smartwatch ne fonctionnera pas avec le système d’exploitation Wear de Google et prend en charge 110 modes d’entraînement.

Une montre, plus de 110 modes d’entraînement. #OnePlusWatch Un mode pour chaque humeur. Restez à l’écoute. À venir le 23 mars. Restez à l’écoute: https://t.co/uXvUPDKvPD pic.twitter.com/qkkpW7xIch – OnePlus Inde (@OnePlus_IN) 21 mars 2021

OnePlus n’a pas encore détaillé le reste de ses spécifications, mais des fuites et des rumeurs nous disent que la OnePlus Watch sera dotée des nombreuses fonctionnalités habituelles de santé et de remise en forme, y compris la mesure de la fréquence cardiaque et du niveau d’oxygène dans le sang. La smartwatch sera étanche à la poussière et à l’eau IP68 et disposera de 4 Go de stockage à bord.



OnePlus Watch a divulgué une image

La OnePlus Watch serait disponible en versions standard et LTE, et bien que nous ne connaissions pas encore la capacité de sa batterie, les rapports précédents affirmaient qu’elle comporterait la technologie Warp Charge, qui fournira une alimentation d’une semaine en 20 minutes. La smartwatch viendra dans les options de couleur noir et argent et devrait commencer à environ 150 € en Europe.