Regardez l’annonce de la série Huawei P50 en direct

Huawei dévoilera aujourd’hui ses smartphones de la série P50 en Chine. L’événement débutera à 19h30, heure locale, et vous pourrez le suivre en direct sur le site Web de Huawei. ici.

Huawei n’a pas révélé grand-chose à l’avance sur la gamme P50, mais grâce aux rendus divulgués, nous savons à quoi ressembleront les P50 et P50 Pro. Hier, nous avons également vu la fiche technique du P50 Pro 4G divulguée, ce qui laissait peu à l’imagination.

Le rapport affirme que le Huawei P50 Pro 4G sera alimenté par le SoC Kirin 9000 et sera livré avec 8 Go de RAM. Il aura des options de stockage de 256 Go et 512 Go, et vous pourrez également ajouter un autre stockage de 256 Go en externe avec une carte NM.

Sur le plan logiciel, le P50 Pro 4G devrait exécuter HarmonyOS, ce qui en fait le premier smartphone à exécuter le système d’exploitation interne de Huawei prêt à l’emploi.





Huawei P50 • Huawei P50 Pro (Source : Sur les fuites)

Le P50 Pro 4G arborera un écran OLED de 6,6 pouces à 120 Hz d’une résolution de 2 700 x 1228 pixels, doté d’un scanner d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique et d’un trou de perforation au centre pour la caméra selfie de 13 MP.

Le panneau arrière du smartphone abritera quatre caméras – primaire 50MP (avec OIS), téléobjectif 64MP (zoom optique 3,5x, zoom numérique 100x, OIS), monochrome 40MP et unités ultra-larges 13MP.

Le P50 Pro 4G sera classé IP68, aura des haut-parleurs stéréo intégrés et une batterie de 4 360 mAh qui sera alimentée via un port USB-C 3.1 jusqu’à 66 W. Cependant, vous aurez également la possibilité de charger le téléphone sans fil jusqu’à 50 W.