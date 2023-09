Regardez l’annonce d’Apple iPhone 15 en direct ici

Demain est le jour que les geeks de la technologie et les passionnés de téléphonie mobile attendent avec impatience – l’annonce de l’Apple iPhone 15 est enfin à nos portes.

L’annonce de la série sera diffusée en direct sur toutes les principales plateformes de médias sociaux, à partir de 10h PDT/17h00 UTC/22h30 IST. Nous avons intégré une vidéo YouTube ci-dessous afin que vous puissiez vous connecter et suivre les annonces en direct.

L’événement présentera quatre nouveaux smartphones : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Tous auront des ports USB-C pour le chargement, et le Max arrivera avec un objectif périscope, ce qui pourrait retarder les expéditions jusqu’en octobre.

Vous pouvez vous diriger par ici pour savoir à quoi s’attendre des iPhone 15 et 15 Plus, et ici pour les iPhone 15 Pro et Pro Max. Nous verrons également les nouvelles séries Watch 9 et Watch Ultra 2 avec une meilleure autonomie de batterie mais un design inchangé.