Regardez l’annonce Apple iPhone 14 en direct ici

Un jour glorieux pour les fans d’Apple et l’industrie des smartphones en général – le lancement de l’iPhone 14 a lieu et l’annonce sera diffusée en direct sur toutes les principales plateformes de médias sociaux.

L’événement à Cupertino commence à 10h00 PDT / 17h00 UTC / 22h30 IST et nous avons intégré la vidéo YouTube ci-dessous. Il peut également être diffusé à partir du site Web d’Apple.

L’événement verra quatre nouveaux iPhones – iPhone 14 et iPhone 14 Plus, ainsi que iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Les modèles Pro auront une encoche en forme de pilule, des appareils photo 48MP et AOD, grâce au nouvel iOS 16 et au nouveau chipset A16. Dans le duo vanille un modèle grand écran Plus remplace le mini alors qu’Apple renonce également aux smartphones super compacts.

La série Watch 8 arrivera également, et nous espérons voir une Watch Pro. De nouveaux AirPods Pro arrivent également – vous pouvez consulter cet article pour plus de détails sur ce que nous attendons.