Situé à la fin des années 1960, le film suit William O’Neal (Lakeith Stanfield), un jeune homme qui devient un informateur, alimentant les renseignements du FBI sur le Chicago Black Panther Party et l’un de ses dirigeants, Fred Hampton (Daniel Kaluuya.) La première scène survient après qu’O’Neal soit surpris en train d’utiliser un faux badge du FBI pour voler une voiture.

Une poignée de questions posées lors d’un interrogatoire dans «Judas et le Messie noir» sont essentielles pour propulser l’intrigue de ce drame historique tendu.

Racontant la séquence, King dit que le moment est sur «le danger d’être apolitique». O’Neal est interrogé sur ses sentiments au sujet de l’assassinat du révérend Dr. Martin Luther King Jr. et admet être bouleversé. Mais interrogé sur le meurtre de Malcolm X, il a une réponse plus indifférente. «Nous voulions vraiment reprendre la vieille phrase, si vous ne représentez rien, vous tomberez pour quoi que ce soit», raconte King.

