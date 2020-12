Après des mois d’intervalle et une grande révélation de bébé, Whitney Way Thore vient enfin de visage masqué à visage masqué avec Chase Severino.

Lors de l’épisode le plus récent de Ma grosse vie fabuleuse, les fans ont regardé Thore se débattre en larmes avec la nouvelle que son fiancé attendait un bébé avec une autre femme – au milieu de la pandémie de coronavirus, rien de moins. Hors écran, les deux stars de la télé-réalité ont annoncé la nouvelle du bébé de Severino ainsi que leur séparation sur les réseaux sociaux en mai, mais les téléspectateurs voient enfin comment tout s’est déroulé au printemps dernier.

Au téléphone, Severino a avoué à Thore qu’il aimait la mère de son enfant et qu’ils étaient en couple. Puis, après ne pas s’être revus depuis des mois, il a demandé à Thore de se rencontrer en personne au nom de la fermeture, ce qu’elle a finalement obligé. Dans un clip exclusif partagé avec E! News, l’ancien couple se croise enfin à une halte entre Charlotte et Wilmington. Et, comme il fallait s’y attendre dans ces circonstances, c’était tendu.

« J’ai rassemblé le courage de venir ici et je ne pense pas avoir réalisé à quel point ça allait être difficile à plusieurs niveaux », dit Thore dans le clip du sixième épisode à venir. «Je n’ai pas quitté ma maison depuis des mois à cause de la quarantaine. Je n’ai pas vu Chase depuis des mois et je ne peux même pas le regarder sans m’étouffer.

Rendant les choses plus gênantes, les deux étaient tous deux masqués et se rencontraient alors que la pandémie atteignait de nouveaux sommets.