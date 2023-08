Skipper indien de la série T20I contre les Antilles, Hardik Pandya a fait l’objet de nombreuses critiques ces derniers jours, concernant les mauvaises performances de l’équipe lors des deux premiers matchs de la série. Cependant, Hardik s’est retrouvé dans la ligne de mire pour une autre raison après le 3e T20I, que l’Inde a remporté de manière convaincante. Alors que l’équipe indienne poursuivait un objectif de 160 points, Hardik a frappé un six sur ce qui s’est avéré être la dernière balle du match pour terminer la poursuite, malgré le fait que le non-attaquant Tilak Varma n’avait eu besoin que d’un seul point pour terminer sa mi-temps. -siècle.

Sur la 5e balle du 18e, Hardik a frappé un maximum sur le bowling de Rovman Powell, faisant passer l’Inde de l’autre côté de la ligne. Mais, dans la foulée, Varma est resté absent le 49. Voici la vidéo :

L’acte de Hardik a été qualifié d ‘ »égoïste » par les fans sur Twitter qui n’ont pas hésité à critiquer le joueur de cricket vétéran. Voici quelques réactions :

Varma, qui a fait ses débuts en T20I dans la série, a été l’un des frappeurs les plus constants de l’équipe. Lors de ses trois derniers matches, Varma a marqué respectivement 39, 51 et 49*, s’imposant comme un véritable pilier dans une jeune équipe malgré son âge.

En ce qui concerne le match, Suryakumar Yadav a fait ce qu’il fait de mieux en emmenant les quilleurs des Antilles chez les nettoyeurs, marquant 83 courses sur seulement 44 balles avec l’aide de 10 quatre et 4 six. Surya a été dûment félicité par le skipper Hardik lors de la cérémonie de présentation d’après-match.

« Comme Surya l’a mentionné, ils (SKY et Tilak) jouent ensemble et passent du temps ensemble, c’est bien d’avoir quelqu’un comme SKY dans l’équipe et quand il prend ses responsabilités, cela envoie un message aux autres », a déclaré Hardik après le match.

L’Inde suit désormais la série de 5 matchs T20I contre les Antilles 1-2.