Regardez la vue en direct de Downing Street alors que Sunak accueille Biden pour des entretiens

Regardez en direct Rishi Sunak accueillir Joe Biden au 10 Downing Street.

Le Premier ministre et le président américain se rencontreront pour des discussions qui pourraient concerner les armes à sous-munitions et la candidature de l’Ukraine à l’OTAN, avant que M. Biden ne rejoigne le roi Charles III pour le thé et des discussions sur la crise climatique au château de Windsor.

Air Force One a atterri à Londres Stansted dimanche soir et le président se rendra plus tard au sommet de l’OTAN en Lituanie.

Il rencontre M. Sunak à Downing Street lundi matin après avoir défendu la décision « difficile » d’envoyer des armes à sous-munitions à Kiev.

Le Premier ministre a répondu en disant que la Grande-Bretagne « déconseille » leur utilisation en tant que l’un des 123 signataires d’une convention interdisant les bombes, mais le n ° 10 n’a pas dit s’il soulèverait la question.

La Maison Blanche a ajouté que la paire « comparera ses notes » sur la contre-offensive ukrainienne alors qu’elle progresse lentement mais régulièrement dans la chasse des forces russes.