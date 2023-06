Regardez la ville natale de Nikola Jokic célébrer le championnat Nuggets NBA

La ville natale de Nikola Jokic, Sombor, en Serbie, a célébré sa victoire du championnat NBA pour la première fois avec les Denver Nuggets.

Nikola Jokic et les Denver Nuggets ne seraient pas privés de leur premier championnat NBA. Lundi soir, les Nuggets se sont remis d’un déficit au quatrième quart et ont repoussé une tentative de retour tardive de Jimmy Butler pour remporter la victoire 94-89. Avec cela, ils ont pu soulever le trophée Larry O’Brien pour la première fois en 47 ans d’existence de la franchise.

Le mérite peut être attribué à Jokic pour la première victoire au titre de l’équipe. Il a mené une course irréelle tout au long de la saison régulière et des séries éliminatoires pour aider l’équipe à remporter le championnat de la Conférence Ouest pour la première fois, à se qualifier pour la finale pour la première fois et à tout remporter pour la première fois. Pour couronner le tout. Pour couronner le tout, Jokic a remporté le trophée Bill Russell du MVP de la finale de la NBA en recevant les 11 votes d’un panel de médias. Il est maintenant le joueur le moins repêché à remporter le prix.

Peut-être que personne n’était plus heureux pour Jokic que ceux de sa ville natale de Sombor, en Serbie.

La ville natale de Nikola Jokic, Sombor, en Serbie, célèbre la victoire du championnat Nuggets NBA

Après avoir joué au basket en Serbie, Jokic a été sélectionné avec le 41e choix au total lors du repêchage de la NBA 2014 par les Nuggets. Choix de deuxième tour, Jokic deviendrait une superstar non seulement pour Denver, mais dans toute la NBA.

Jokic a fait son premier match des étoiles en 2019 et a également été nommé au grand match les quatre années suivantes. Jokic a remporté son premier MVP NBA en 2021 et l’a encore fait en 2022. La seule chose qui lui a échappé était un championnat NBA, et maintenant il peut l’ajouter à son CV.

Dans le match 5, Jokic a marqué 28 points (12 en 16 sur le terrain) et enregistré 16 rebonds pour assurer un double-double. Tout au long de la finale, Jokic a récolté en moyenne 30,2 points, 14,0 rebonds et 7,2 passes décisives.

Le gamin de Sombor, en Serbie, est maintenant au sommet du monde de la NBA avec le trophée Larry O’Brien à ses côtés.