Selena Gomez danse partout dans les cœurs.

Le chanteur de « Lose You to Love Me » a laissé tomber le Clip musical son nouveau single « Baila Conmigo » avec Rauw Alejandro à minuit le vendredi 29 janvier.

La chanson en langue espagnole, dont le titre se traduit par «Dance With Me», est une chanson sensuelle sur deux personnes communiquant et aimant avec leur corps plutôt que de connaître la langue parlée de l’autre.

La vidéo suit un homme et une femme qui ont commencé leurs journées seuls, en s’admirant de loin, jusqu’à ce que l’homme fasse le premier pas. Ils dansent finalement ensemble sur la plage et partent au coucher du soleil sur la moto de l’homme. Parlez d’ambiance sexy.

Avec la nouvelle chanson, Selena a dit qu’elle voulait juste « faire danser tout le monde ».

« La vidéo dépeint le sentiment d’isolement que nous ressentons tous en ce moment », a expliqué la pop star, « et comment la musique nous connecte vraiment, peu importe où nous sommes dans le monde. »