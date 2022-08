Regardez la vidéo divulguée montrer que la PM finlandaise Sanna Marin, 36 ans, se déchaîne à une fête avec le plus jeune leader mondial chantant et poussant

LE Premier ministre FINLANDAIS a été critiqué après que des images divulguées l’aient montrée lors d’une fête sauvage avec un groupe de copains célèbres.

Surnommée la “politicienne la plus cool du monde” en raison de son style de leadership détendu, Sanna Marin, 36 ans, a déjà été critiquée pour son style de vie sauvage.

Sanna Marin a été critiquée pour son style de vie de fête après que de nouvelles images divulguées l’ont montrée en train de chanter et de danser Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Dans le clip, elle est vue avec un groupe de copains comprenant des influenceurs, des chanteurs et des rappeurs Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

La vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre Marin avec la chanteuse finlandaise Alma, le rappeur Petri Nygard ainsi que l’animatrice de télévision Tinni Wikstrom, des influenceurs et des membres de son propre parti social-démocrate.

Le clip a ensuite été publié en ligne par le tabloïd finlandais Iltalehti et montre Marin dansant, chantant et buvant avec des copains dans ce qui semble être un appartement.

On ne sait pas quand les images ont été prises, mais les manières sauvages de Marin lui ont déjà causé des problèmes dans son pays d’origine et ont attiré beaucoup d’attention des médias.

L’année dernière, elle a été forcée de s’excuser d’être allée en boîte à 4 heures du matin alors qu’elle avait été en contact avec un cas de Covid.

Elle a assisté au dîner et aux boissons quelques heures seulement après que son ministre des Affaires étrangères a été testé positif pour Covid, affirmant qu’on lui avait dit qu’elle n’avait pas besoin de s’isoler car elle était complètement vaccinée.

Cependant, elle a dit qu’elle avait manqué un SMS qui lui conseillait de faire le contraire car elle n’avait que son téléphone personnel et pas son téléphone gouvernemental avec elle à l’époque.

Les critiques ont critiqué son approche “négligente” de la gestion d’un pays, déclarant qu’elle devrait avoir son téléphone gouvernemental avec elle en cas d’urgence.

Dans une déclaration sur Facebook, elle a déclaré: “Je suis vraiment désolée de ne pas avoir compris que je devais faire ça.”

En octobre 2020, dans une interview pour le magazine lifestyle Trendi, elle a été photographiée portant un blazer sans rien en dessous.

Cela a de nouveau déclenché une controverse publique après qu’elle ait été accusée d’avoir humilié son bureau tandis que d’autres ont qualifié les commentaires de “sexistes”.

Marin est connue pour son style de leadership détendu qui a suscité la controverse en Finlande 1 crédit

Cette semaine, le journal allemand Bild a surnommé Marin la “politicienne la plus cool du monde” et elle semble être un grand succès auprès des Millenials modernes.

Ils ont écrit: “Elle est la politicienne la plus importante de son pays, doit le mener à travers l’une des crises les plus dangereuses de son temps à cause de l’activité guerrière de son voisin la Russie – et trouve encore le temps de célébrer.

“Décontracté, moderne et confiant – c’est ainsi que la politique peut fonctionner. Marin représente la” génération cool “, que Poutine n’aime définitivement pas.”

Une chronique du journal suédois Dagens Nyheter a cependant accusé le Premier ministre finlandais de “lécher un ** de célébrités”, affirmant qu’elle “semble aimer s’entourer de célébrités et aime poser sur les réseaux sociaux”.

Le dirigeant est un critique virulent de Poutine depuis le début de l’invasion de l’Ukraine en février.

Avec la Première ministre suédoise Magdalena Andersson, le couple a ouvert la voie à l’adhésion des deux pays neutres à l’OTAN.

Cette semaine, Marin a également annoncé que la Finlande réduirait les visas touristiques pour les Russes à seulement 10% de son montant actuel.

Le jeune Premier ministre est arrivé au pouvoir après être devenu député en 2015 à seulement 30 ans.

Elle a été confiée à la direction quatre ans plus tard à la suite de la démission du Premier ministre Antti Rinne.

Elle est actuellement la plus jeune personne à occuper un poste dans l’histoire finlandaise et est la troisième plus jeune dirigeante mondiale derrière Dritan Abazovic du Monténégro et Gabriel Boric du Chili.

En 2018, elle a épousé son partenaire Markus Raikkonen et le couple a une fille, Emma.