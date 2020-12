Encore un autre gamin Kardashian-Jenner vole la vedette! Cette fois, c’est Khloe kardashian et Tristan Thompsonla fille de 2 ans, Vrai Thompson.

Plus d’une fois, l’adorable petite a fait une apparition surprise chez sa maman Histoires Instagram le lundi 7 décembre. La fondatrice de Good American tentait de féliciter sa grande sœur Kourtney Kardashian lors du lancement de Poosh Shop 2.0, mais True avait des choses plus importantes en tête – comme les œufs!

« Je suis tellement fier et heureux pour l’équipe Poosh et ma sœur Kourtney », a commencé Khloe. « Je sais à quel point il est difficile de démarrer une entreprise, sans parler d’une entreprise de communication électronique et en cette période de pandémie et de ce monde fou, mais Kourt, je suis tellement fier de toi. »

C’est là qu’intervient True, énonçant précieusement « Moi! » en arrière-plan avant le L’incroyable famille Kardashian star lui demande si elle veut dire « salut ». Quand elle le fait, nous apercevons son doux sourire et Khloe reçoit une nouvelle passionnante: True lui a apporté des œufs.