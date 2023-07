Regardez la vidéo de sa blessure – Hollywood Life

Crédit d’image : NEIL HALL/EPA-EFE/Shutterstock

Vénus Williams est sortie sous tant d’applaudissements de la foule de Wimbledon lorsqu’elle est entrée sur le terrain le 3 juillet. Cependant, après trois jours, un son complètement différent a rempli l’arène alors que les fans haletaient de peur alors que Vénus glissait et blessait son genou droit déjà enveloppé. Dans la vidéo du match, vous pouvez voir Vénus avancer vers le filet lors de sa confrontation avec l’Ukraine Elina Svitolinaelle a glissé sur l’herbe et est tombée durement sur le court.

Venus Williams est tombée sur le terrain après avoir glissé près du filet. Elle est revenue au jeu après avoir pris un temps mort pour blessure. pic.twitter.com/h3zXL7Evc1 – ESPN (@espn) 3 juillet 2023

Son cri en tombant était guttural, et la foule a emboîté le pas, se sentant terriblement inquiète pour elle. Bientôt, elle est accueillie sur le terrain par un médecin, ainsi que son adversaire Elina, qui se précipite pour lui apporter une serviette et quelques encouragements. Quelques instants plus tard, le stade s’est à nouveau rempli d’acclamations alors que Vénus s’est remise sur pied.

