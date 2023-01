Regardez la vidéo d’annonce du MacBook Pro et du Mac mini 2023

Apple a sorti du nouveau matériel aujourd’hui avec les modèles MacBook Pro M2 Pro et M2 Max 14″ et 16″ ainsi que le M2/M2 Pro Mac Mini. Alors que les versions antérieures de Mac ne méritaient qu’un communiqué de presse, Apple a en fait publié cette fois-ci une vidéo d’annonce complète de 19 minutes qui nous apporte un aperçu détaillé des derniers membres Mac.

La vidéo commence par l’introduction du nouveau Mac Mini, qui conserve le même design que son prédécesseur, mais obtient les nouvelles options de chipset M2 et M2 Pro ainsi que plus d’options de mémoire et de stockage. Le Mac mini M2 de base est livré avec la puce M2 (processeur 8 cœurs, GPU 10 cœurs), 8 Go de mémoire unifiée avec une bande passante mémoire de 100 Go/s et un SSD de 256 Go. Ce système ne prend en charge que deux écrans tandis que la version de la puce M2 Pro peut gérer jusqu’à trois moniteurs. M2 Pro Mac mini est configurable avec jusqu’à 10 cœurs de processeur et 16 cœurs de processeur graphique avec jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée LPDDR5 et 8 To de stockage.









Nouveaux MacBook Pro 16″ et 14″ • Mac mini 2023

Les nouveaux MacBook Pro 14″ et 16″ conservent également le design de leurs prédécesseurs, mais avec les nouveaux chipsets M2 Pro et M2 Max. Les puces M2 Pro et M2 Ultra sont configurables jusqu’à des processeurs à 12 cœurs et des GPU à 38 cœurs. La mémoire unifiée commence à 16 Go sur le Pro et 32 ​​Go sur le M2 Max et est configurable jusqu’à 96 Go. Le stockage commence à 512 Go et est configurable jusqu’à 8 To. Les nouveaux MacBook Pro disposent également d’une connectivité Wi-Fi 6E et d’un connecteur HDMI 2.1 plus avancé et jusqu’à 22 heures d’autonomie.