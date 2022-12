Regardez: La tête la plus exquise d’Aleksandar Mitrovic est-elle de la Coupe du monde 2022?

Mitro est en feu. Votre défense est terrifiée.

Pour un homme qui se demande constamment s’il peut livrer en Premier League, Aleksandar Mitrovic marque des buts époustouflants – et celui-ci en est un autre bel exemple.

Le leader de Fulham a obtenu la touche parfaite au superbe centre du pied gauche de Dusan Tadic, en le faisant simplement signe de la tête au fond du filet pour égaliser pour l’équipe serbe. Est-ce le meilleur but de la tête du tournoi ? Tu décides…

QUEL EN-TÊTE ! Qui d'autre qu'Aleksandar Mitrović

Au milieu de tout les discussions sur les tensions politiques entre les deux camps , ce jeu s’est ouvert frénétiquement. Le gardien serbe Vanja Milinkovic-Savic a effectué un double arrêt rapide dans le match avant que le milieu de terrain Andrija Zivkovic ne fracasse le poteau, le gardien suisse Gregor Kobel étant immensément reconnaissant pour un rebond qui lui est parvenu. Typiquement pour ce match, Xherdan Shaqiri devait marquer le premier match.

L’ancienne star de Stoke, de Liverpool et de l’Inter Milan, Shaqiri, était l’un des joueurs dont on parlait le plus à l’approche de celui-ci – compte tenu de son amende de 10 000 francs il y a quatre ans pour avoir célébré contre la Serbie – et après un confortable boulon du pied gauche dans le net, il a célébré avec un doigt sur ses lèvres faire taire les supporters adverses en le sifflant et en le huant.

Le jeu a vite basculé. Mitrovic a marqué – et à peine 10 minutes plus tard, Dusan Vlahovic lors de son premier départ de la compétition a profité d’une erreur défensive du Suisse pour faire rouler le ballon devant Kobel pour donner à la Serbie une avance très importante, mettant un doigt sur ses lèvres, aussi.