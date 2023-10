Regardez la super-tease de la saison 4 de « Belle Collective » [Exclusive]

Série non scénarisée d’OWN Belle Collective revient avec tous les nouveaux épisodes le vendredi 10 novembre et BOSSIP a votre EXCLUSIF regardez d’abord à quoi vous attendre.

Comme toujours, la série continue de mettre en lumière six femmes du Sud à succès et glamour qui font bouger les choses dans leur communauté très unie de Jackson, dans le Mississippi et au-delà.

Tambra Cheri, Marie Hamilton-Abston, Aikisha Holly-Colon, Lateshia Pearson, Latrice Rogers et Sophia O. Williams alias « Sogucci » sont toutes de retour pour le retour de Belle Collective sur Vendredi 10 novembre à 21 h HNE | 19h00 CST et ils sont confrontés à de nouveaux défis.

Dans la saison 4, les téléspectateurs verront Lateshia se lancer dans sa tournée de brunchs qui connaît un début difficile en raison du fait que Latrice a largué la bombe F et a apparemment insulté les participants.

Ce n’est pas tout le problème de Lateshia, cependant, les choses vont de haut en bas avec son mari Glen, d’autant plus qu’il ne cesse de citer les conseils du mari de Latrice, Cliff.

« N’apportez pas le nom de Cliff dans notre mariage, j’en ai marre d’entendre ce que Cliff a à dire! » » dit la femme d’affaires frustrée.

En parlant de Cliff et Latrice, ils travaillent à développer les affaires de la patronne. Et alors qu’ils sont en phase de construction, l’amitié de Latrice avec Lateshia a désespérément besoin d’être réparée.

« Chaque fois que je me bats pour toi, tu finis par me battre avec la même batte », dit Lateshia à son amie.

Quant à Sogucci, elle et son mari JJ font face aux séquelles de l’altercation avec l’ex-femme de JJ, Selena.

Sogucci et sa belle-mère ne peuvent s’empêcher de se disputer sur ce qui s’est passé et la Belle veut ce qu’elle veut.

« Maman va devoir y aller, tu dois faire quelque chose aujourd’hui! » demande Sogucci.

Pendant ce temps, Tambra et Demond sont enfin enceintes et la personnalité de la radio essaie d’éviter le stress pendant sa grossesse à haut risque.

Cela pourrait cependant être difficile, car elle essaie non seulement de garder secrète sa grande nouvelle, mais aussi parce qu’elle est au centre d’accusations louches.

Une rumeur a fait surface selon laquelle Tambra aurait lancé une discussion de groupe et aurait délibérément tenu Aikisha à l’écart.

Elle insiste sur le fait que c’est faux, mais Lateshia double la mise.

« Vous m’avez dit que vous ne vouliez pas d’Aikisha dans un message de groupe », affirme-t-elle malgré que quelqu’un l’ait dit. elle était en fait au centre du texte du groupe.

On voit également Marie organiser un prochain gala sur le lupus tout en s’occupant de sa mère, Lula, qui lutte toujours contre la dépendance. Essie, la meilleure amie de Marie, demande l’aide d’Aikisha pour le gala, mais des visions contradictoires pour la collecte de fonds mettent les Belles en désaccord.

La saison se termine avec l’invitation des Belles au State Capitol pour recevoir un grand honneur, cependant, Marie est exclue et les accusations fusent.

« Je suis une Belle originale, comment vas-tu m’exclure ?! » » demande l’entrepreneur du secteur de la santé.

Les choses deviennent épicées dans le Sud !

Jetez un œil exclusif à la supertease de la saison 4 de Belle Collective ci-dessous.

Belle Collective revient le vendredi 10 novembre à 21 h HNE | 19h00 CST sur PROPRE.

Belle Collective est produit par Kingdom Reign Entertainment avec Carlos King, Angela Dugan, Cherelle Hinds et Michelle Brando comme producteurs exécutifs.