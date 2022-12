Regardez: La Suisse marque un superbe but d’équipe avec la belle passe décisive de Ruben Vargas

La Suisse contre la Serbie allait toujours être un match de feux d’artifice – mais nous ne nous attendions pas à ce que le football soit aussi époustouflant.

Les deux buts serbes étaient excellents en soi, mais le but du match doit sûrement revenir à la star de Nottingham Forest, Remo Freuler, après que le milieu de terrain a fait irruption dans la surface pour couronner un magnifique mouvement d’équipe.

Freuler est la première star de Forest à marquer lors d’une Coupe du monde depuis Pierre van Hooijdonk en 1998 – et bien qu’il l’ait peut-être terminé, ses coéquipiers devraient s’en attribuer le mérite. Surtout Ruben Vargas qui a fourni la très importante (et si belle) passe décisive.

Le film à l’envers ! 🤤Tout simplement superbe jeu de construction pour le but alors que la Suisse reprend la tête 🇨🇭🇷🇸#ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ND0ytYYHgk2 décembre 2022 Voir plus

Parler de tension politique entre les deux parties dominé celui-ci et le jeu n’a pas déçu dans les échanges d’ouverture. Le gardien serbe Vanja Milinkovic-Savic a effectué un double arrêt rapide dans le match avant que le milieu de terrain Andrija Zivkovic ne frappe le poteau – bien que généralement, Xherdan Shaqiri était sur place pour marquer, tout comme il l’était il y a quatre ans.

L’ancienne star de Stoke, de Liverpool et de l’Inter Milan, Shaqiri, a stupéfié les Serbes avec un entraînement bas – et a choisi de ne pas reconstituer son salut controversé à la main d’aigle, tenant plutôt un doigt sur ses lèvres faire taire les supporters adverses en le sifflant et en le huant.

Le jeu a vite basculé. Le leader de Fulham, Aleksandar Mitrovic – qui, tout comme Shaqiri, a marqué dans cet affrontement il y a quatre ans – a marqué une belle tête regardante dans le coin le plus éloigné des filets de Kobel après un excellent centre de Dusan Tadic. À peine 10 minutes plus tard, Dusan Vlahovic, lors de son premier départ de la compétition, a profité d’une erreur défensive du Suisse pour faire rouler le ballon devant Kobel et donner à la Serbie une avance très importante, en mettant également un doigt sur ses lèvres.

La Suisse était de retour dans le match avant la mi-temps. Un tap-in Breel Embolo d’une croix a apporté le niveau de jeu avant que Remo Freuler ne couronne un mouvement d’équipe époustouflant.