Regardez la série Google Pixel 7 et l’annonce Pixel Watch en direct

C’est le jour du Pixel et Google a une paire de téléphones Pixel 7 et une Pixel Watch à annoncer. Le discours d’ouverture du lancement aura lieu à Williamsburg, New York et vous pourrez vous connecter via le flux en direct qui l’accompagne à partir de 10h HE (14h UTC). Vous pouvez également vous connecter à l’événement depuis le Google Store page d’accueil qui a un compte à rebours soigné.

Nous avons un article assez complet à quoi s’attendre couvrant toutes les annonces majeures attendues lors de l’événement d’aujourd’hui. Le Pixel 7 utilisera le même écran et les mêmes caméras que le Pixel 6 mais avec une batterie légèrement plus grande et le nouveau chipset Tensor G2.

Pixel 7 Pro conservera également le même écran et le même capteur de caméra principal que son prédécesseur, mais devrait bénéficier d’un nouveau module téléobjectif, d’une caméra selfie autofocus et du SoC Tensor G2.

Pixel Watch démarrera Wear OS et utilisera le savoir-faire FitBit avec un écran OLED rond, un chipset Exynos 9110, 1,5 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage. Il sera disponible en versions Wi-Fi uniquement et LTE.

Nous aurons tous les détails sur les nouveaux appareils sur notre page d’accueil après la fin de l’événement.