Regardez la secrétaire au Trésor Janet Yellen parler en direct de l’état de l’économie américaine

La secrétaire au Trésor Janet Yellen s’exprime jeudi lors d’une conférence de presse sur l’état de l’économie américaine.

Les commentaires de Yellen font suite à la nouvelle selon laquelle l’économie américaine s’est contractée pour le deuxième trimestre consécutif d’avril à juin, selon une estimation préliminaire du Bureau of Economic Analysis. Le produit intérieur brut a diminué de 0,9 % à un rythme annualisé pour cette période. L’économie a reculé de 1,6 % au premier trimestre.

Bien que de nombreuses personnes interprètent deux lectures négatives consécutives du PIB comme une récession, le Bureau national de la recherche économique est l’organisation chargée de prendre cette décision. De multiples facteurs, y compris la masse salariale non agricole et les dépenses de consommation personnelles réelles, pèsent sur la question de savoir si le NBER appellerait une récession. Cela pourrait prendre des mois avant que le NBER ne rende un jugement.

