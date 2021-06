Regardez la révélation d’HarmonyOS 2.0 et le lancement du nouveau produit en direct ici

L’introduction d’HarmonyOS 2.0 par Huawei sera diffusée en direct plus tard dans la journée, à partir de midi UTC. Vous pouvez le regarder sur YouTube (intégré ci-dessous), Twitter et Facebook. Il s’agit d’un moment charnière pour les activités grand public de l’entreprise, car Harmony entreprendra son voyage pour alimenter tout, des montres intelligentes aux tablettes.

Et les smartphones, bien sûr, même si nous ne nous attendons pas à en voir de nouveaux aujourd’hui. Certains modèles existants auront la possibilité de passer à HarmonyOS avec une mise à jour. Pour en savoir plus sur ce que nous pensons voir lors de l’événement, consultez cet article.

Pour faire court, nous pensons que Huawei dévoilera de nouvelles tablettes – les MatePad 2 et MatePad Pro 2 – ainsi qu’une nouvelle montre intelligente, la Huawei Watch 3. Nous devrions également obtenir plus de détails sur l’avenir de l’écosystème matériel et logiciel de Huawei.