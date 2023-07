Regardez: La référence ‘Whistle Podu’ de MS Dhoni sur scène envoie les fans dans la frénésie

La popularité de MS Dhoni à Chennai a acquis un statut légendaire au fil des ans et sa longue relation avec les Super Kings de Chennai signifie que toute apparition de sa part attirera forcément une fanfare massive. Lors du lancement de la bande-annonce du film de production de Dhoni, LGM, Dhoni a été invité à prononcer un discours et il a dit quelque chose sur scène qui a laissé ses fans dans la frénésie. Dhoni a déclaré que c’était la première fois qu’il visitait Chennai depuis qu’il avait remporté un cinquième titre record de la Premier League indienne (IPL) avec CSK et il a poursuivi en citant une ligne du célèbre chant « Whistle Podu ». Il a dit – « Chennai Super Kings’ku Periya Whistle Adinga » (Gros sifflets pour Chennai Super Kings) et la vidéo est devenue virale sur tous les réseaux sociaux.

Au cours de l’événement, le skipper du CSK a fait la lumière sur sa relation avec Deepak Chahar et a qualifié en plaisantant le stimulateur de « drogue ».

« Deepak Chahar est comme une drogue, s’il n’est pas là, vous penseriez, où est-il – s’il est là, vous penseriez, pourquoi il est ici – une bonne partie est qu’il mûrit mais il prend du temps et c’est le problème, de mon vivant, je ne le verrai pas mûrir (sourire) », a déclaré Dhoni.

Chahar est entré en contact avec Dhoni pour la première fois lorsqu’il a été encordé par Rising Pune Supergiant en 2016. Après la fin du séjour de RPS dans le tournoi après la fin de la saison 2017, Chahar a été encordé par le retour Chennai Super Kings qui était dirigé par nul autre que le ‘Thala’.

Plus tôt, Chahar avait révélé qu’en 2018, l’entraîneur du CSK, Stephen Fleming, hésitait à le jouer depuis le début de la saison. Mais, Dhoni était déterminé à donner au sertisseur les 14 matchs.

« Fait intéressant, Fleming m’avait sélectionné pour mon bâton plutôt que pour mon bowling après avoir frappé cinq six lors d’un match d’entraînement. Malheureusement, j’ai subi une blessure aux ischio-jambiers et j’ai dû m’absenter pendant la majeure partie de la saison 2016 », avait déclaré Chahar sur Breakfast With Champions. .

« Lors de l’édition 2017, la combinaison de l’équipe était définie et j’ai pu jouer quelques matchs. En 2018, CSK m’a choisi aux enchères et Fleming était réticent à me jouer, tandis que Mahi bhai n’était pas d’accord et a déclaré: » Il jouera tous les 14 matchs de cette saison », a-t-il ajouté.