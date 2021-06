Regardez la réaction hilarante d’Anupam Kher face à un homme qui ne le reconnaît pas, lui donne un « contrôle de la réalité »

L’acteur vétéran Anupam Kher est une célébrité populaire de Bollywood. Ayant travaillé dans plus de 500 films au cours de sa carrière et récipiendaire de National Awards, Kher est connu et aimé de tous. Mais il semble qu’il y ait des gens qui ne reconnaissent toujours pas l’acteur. L’acteur de « Special 26 » a récemment partagé une vidéo d’un incident amusant de « contrôle de la réalité » où un homme ne l’a pas reconnu.

Dans la vidéo, Anupam Kher, qui s’est rendu dans sa ville natale de Shimla, dans l’Himachal Pradesh, peut être vu en train de se promener le matin. Au moment où il compte ses pas sur une montre, le comédien interroge un passant sur son itinéraire. Kher a alors demandé au résident s’il le reconnaissait, ce à quoi l’homme a dit non. L’acteur éclate alors de rire et a une réaction hilarante.

En partageant la vidéo sur Instagram, il a écrit : « Reality Check, j’annonce toujours fièrement au monde que j’ai réalisé 518 films. Et je suppose que tout le monde (au moins en Inde) me connaît. Mais #GyanChand ji a brisé ma confiance très innocemment. Il n’avait aucune idée de qui j’étais. C’était drôlement déchirant et pourtant magnifiquement rafraîchissant! Merci mon ami de m’aider à garder les pieds sur terre ! #KuchBhiHoDSaktaHai #LifeIsBeautiful #Innocence #Hilarious.”

Les fans et les abonnés de Kher ont adoré la vidéo et ont laissé tomber des emojis rieurs dans la section commentaires. Beaucoup l’ont même qualifié de « mignon ». Kher a partagé des extraits de son escapade à Shimla sur ses réseaux sociaux. L’acteur a récemment écrit une note émouvante faisant ses adieux à sa mère alors qu’il retournait à Mumbai et qu’elle restait à Shimla. « La chose la plus difficile au monde est de dire au revoir à maman », a-t-il écrit sur son Instagram.

Anupam a été vu pour la dernière fois dans ‘One Day: Justice Delivered’ qui est sorti en juillet 2019. Il a également quitté sa série télévisée américaine ‘New Amsterdam’ pour passer du temps avec sa femme et acteur, Kirron Kher, qui suit un traitement pour un cancer du sang.