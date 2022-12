Regardez la publicité réconfortante de l’Argentine pour la Coupe du monde depuis Quilmes

La société de bière argentine Quilmes prévoyait que Lionel Messi et son équipe remporteraient la Coupe du monde. Tandis que La Abiceleste était un choix populaire pour tout gagner, Quilmes a énuméré un certain nombre de raisons avant le tournoi pour lesquelles 2022 était leur année.

À l’origine, la publicité était diffusée un mois avant le tournoi. Il était destiné à motiver les fans pour la Coupe du monde, comme on pouvait s’y attendre. Ce faisant, le thème énumérait toutes les coïncidences qui indiquaient un succès à la Coupe du monde.

Et voilà, chacune des coïncidences a prédit avec précision la troisième victoire de l’Argentine en Coupe du monde.

Bien sûr, certaines d’entre elles étaient absurdes. Avant la Coupe du monde de 1986, la dernière victoire argentine, il a plu à Noël à Buenos Aires. À Noël 2021, il a plu à Buenos Aires. De plus, 1986 n’était pas une année bissextile. Sans surprise, 2022 n’est pas une année bissextile. C’est exagéré d’appeler ces causes et conséquences. Pourtant, les fans de football sont notoires et fiers de leurs superstitions.

Une entreprise de bière argentine prédit le triomphe de la Coupe du monde

En regardant la publicité avec le recul, certaines des coïncidences ont en fait un sens. Bien sûr, avoir le meilleur joueur du monde est une grande aide. Diego Maradona a été élu joueur du tournoi en 1986. Lionel Messi a égalé cet exploit lors de la Coupe du monde 2022.

Certaines des autres coïncidences étaient également liées au football. Le Canada s’est qualifié pour sa première Coupe du monde en 1986. Il s’est qualifié à nouveau pour une deuxième fois en 2022. Dans les deux itérations, l’Argentine a remporté la Coupe du monde. Alors que Quilmes ne pouvait pas prédire la course du Maroc à la Coupe du monde, il y a aussi un petit quelque chose là-bas. Le Maroc est devenu la première équipe africaine à atteindre les huitièmes de finale d’une Coupe du monde en 1986. En 2022, le Maroc s’est frayé un chemin vers la première demi-finale de l’Afrique à une Coupe du monde.

Le gardien Franco Armani, qui n’a pas participé au tournoi, fait également une apparition dans la publicité. Il est né en 1986 et il était le joueur le plus âgé de l’équipe argentine lors de la Coupe du monde 2022.

Dans l’ensemble, c’est une publicité réconfortante, en particulier avec le recul.

PHOTO : IMAGO / Xinhua