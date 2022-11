Regardez la promo de 'Shaunie And Keion's Destination 'I Do''

Nous aimons les mariages ! Et nous sommes super heureux pour notre fille Shaunie – elle mérite vraiment le bonheur.

Nouvelle promo pour les VH1 La destination de Shaunie & Keion “Oui”

VH1 célèbre une nuit d’amour avec la première de La destination de Shaunie & Keion “Oui” le lundi 28 novembre à 21 h HE / PT. Nous sommes ravis de partager en exclusivité avec vous la nouvelle promo de la spéciale.

Le spécial en trois parties suit Shaunie, productrice exécutive de Basketball Wives, et le pasteur Keion, pasteur principal de The Lighthouse Church – ainsi que leurs amis les plus proches et les membres de leur famille – alors qu’ils se préparent pour leur mariage à destination, sur les rives ensoleillées d’Anguilla. En cours de route, ils jongleront avec les exigences commerciales, l’intendance d’une congrégation de 15 000 membres et les responsabilités du mariage avant l’un des moments les plus spéciaux de leur vie : dire “oui”.

La destination de Shaunie & Keion “Oui” diffusé le lundi 28 novembre à 21 h HE / PT.

