Regardez la première télévisée indienne de FRIENDS: The Reunion sur Zee Café, &flix et &PrivéHD | Nouvelles télévisées

Bombay : Oh mon Dieu ! C’est officiel! En cette Journée de l’Amitié, les retrouvailles les plus attendues font leur première télévisuelle indienne avec le Zee English Cluster.

Ayant remporté quatre nominations aux Emmy Awards, dont une spéciale Variety exceptionnelle, la sitcom la plus emblématique de tous les temps, « FRIENDS: The Reunion » semble être le plan parfait pour se détendre avec votre meilleur ami et savourer le moment que vous attendiez ensemble. Bloquez vos dates le dimanche 1er août 2021 pour la plus grande fête de l’amitié jamais organisée avec la première qui se déroule sur Zee Café, &flix et &PrivéHD.

Pourrait-il ÊTRE plus excitant? Passez du temps avec les AMIS qui vous ont offert un tas de moments flous et de slogans auxquels vous accrocher pour la vie. Créez un souvenir inoubliable avec votre meilleur ami et assurez-vous de garder des mouchoirs supplémentaires à portée de main pour les larmes en tant que FRIENDS: The Reunion diffusé à 12 h, 17 h et 21 h sur Zee Café et 13 h et 21 h sur &flix et &PrivéHD .

Le moment le plus attendu de l’histoire et à travers le monde mérite une plate-forme rien de moins qu’un spectacle. Étant vraiment le plus grand événement télévisé de la Journée de l’amitié, FRIENDS: The Reunion sera diffusé en avant-première sur 12 chaînes ZEE, à savoir. Zee Café, &flix, &PrivéHD, Zee TV HD, Zee Cinema HD, &Pictures HD, &xplorHD Zee Marathi HD, Zee Telugu HD, Zee Bangla HD, Zee Kannada HD et Zee Keralam HD.

Faire en sorte que l’attente en vaille la peine est une passionnante fête de l’amitié de deux semaines à travers le cluster Zee English qui est la parfaite conservation de la frénésie avant le jour J !

Sur Zee Café, préparez-vous à passer du temps avec Seinfeld et ses amis dans l’émission pour rien à partir du 16 juillet, les soirs de semaine à 7h. Du 19 au 25 juillet tous les jours à 19h, &flix et &PrivéHD présenteront une curation spéciale sur le thème de l’amitié qui présente des histoires qui ne manqueront pas de vous faire voyager dans le passé. Observez des favoris emblématiques tels que Bad Boys II, Bolt, Thor Ragnarok, Hotel Transylvania 2, Peter Rabbit entre autres et riez, pleurez ou sautez de joie car le bonheur est sans fin. A l’approche de la première de FRIENDS: The Reunion, les chaînes de cinéma anglaises diffuseront une sélection spéciale de films mettant en vedette les acteurs de FRIENDS tels que Easy A, The Whole Nine Yards, The Bounty Hunter, Charlie’s Angels et plus encore !

À propos de l’annonce, Kartik Mahadev, directeur commercial, chaînes premium, ZEEL a déclaré : « Vers le début des années 2000, Zee Café était parmi les premières chaînes anglaises GEC et ‘FRIENDS’ a gagné en popularité en Inde avec Cafe. Aujourd’hui, les AMIS rentrent chez eux avec cette réunion emblématique. Cela nous apporte une immense joie de présenter la première télévisée indienne de FRIENDS: The Reunion. C’est un spectacle qui a résisté à l’épreuve du temps, a gagné en popularité, ses moments emblématiques se sont transmis de génération en génération, car il réunit vraiment amis et pairs pour passer du temps de qualité ensemble. Nous ne pourrions être plus ravis d’apporter ce contenu dans le cadre du bloc Journée de l’amitié sur Zee Cafe. Tous sont invités à se joindre à la plus grande fête de la Réunion sur Zee Cafe.

Pour la première fois en 17 ans, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer se réunissent pour une célébration spéciale de la série comique à succès. Cet événement unique dans une vie rend hommage à la série emblématique avec une nuit hilarante et sincère pleine de rires et de larmes. Enregistré sur la scène sonore originale, FRIENDS: The Reunion retrouve le casting et une liste d’invités spéciaux étoilés alors qu’ils revivent les moments inoubliables de la série. David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Tom Selleck, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai ; la liste des apparitions spéciales et des moments marquants des retrouvailles est interminable !

Participez à la plus grande fête de l’amitié de tous les temps avec FRIENDS: The Reunion à la télévision indienne avec la première sur Zee Café, &flix et &PrivéHD