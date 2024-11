Regardez la première partie de l’atelier de conception d’Uchronia avec SketchUp

Dans le premier volet des ateliers de conception de Dezeen et SketchUp, le fondateur d’Uchronia, Julien Sebban, explique comment il a utilisé le logiciel SketchUp pour créer un intérieur de bar fictif caractérisé par des formes amorphes et des bords doux.





Sebban a conçu le modèle 3D du bar spécialement pour l’atelier, qui est la première vidéo de Dezeen et CroquisLes ateliers de design filmés.

La série présente des designers de premier plan décrivant comment ils ont créé des environnements intérieurs à l’aide du logiciel de modélisation 3D de la marque.

Au cours de l’atelier, Sebban explique comment il a utilisé le logiciel SketchUp pour concevoir l’intérieur d’un bar sur le thème des années 1970 autour d’un plan circulaire.

« SketchUp est un logiciel de modélisation 3D que nous avons utilisé pour créer le bar de nos rêves », explique-t-il dans la vidéo filmée dans les bureaux de Dezeen à Londres.

« Cela nous permet de passer d’une idée à la réalisation complète. »

Il décrit le processus qui a permis de réaliser un certain nombre de formes différentes autour de l’espace, notamment des alcôves circulaires avec des dossiers incurvés sur mesure et un grand luminaire en verre au plafond avec une forme globulaire faisant référence à l’apparence d’une lampe à lave.

« Le plafond comporte cet énorme élément de verre en forme de fleur, qui est la version d’Uchronia de la lampe à lave classique des années 1970 », a expliqué Sebban.

« Ce que nous aimons dans la lampe à lave, c’est la lumière très diffuse qui passe à travers son volume », a-t-il poursuivi.

« Nous avons changé sa forme en fleur et le verre a été réalisé dans un dégradé allant du violet à l’orange. Cela nous a permis de transformer une lampe à lave en un meuble plus uchronien. »

Sebban a conçu un bar avec un plan circulaire et des fonctionnalités blobby afin d’explorer les capacités de SketchUp pour créer des formes arrondies et organiques.

« Ce qui était cool avec SketchUp, c’est qu’il nous permettait vraiment de créer un plan avec des formes douces », a déclaré Sebban.

Un autre atelier suivra la semaine prochaine, au cours duquel Sebban expliquera comment il a ajouté des textures et des couleurs à l’espace.

Uchronia nommée décoratrice d’intérieur émergente de l’année aux Dezeen Awards 2023

Cabinet Sebban basé à Paris Uchronieconnu pour son application audacieuse de formes, de couleurs et de surfaces réfléchissantes, a été nommé designer d’intérieur émergent de l’année aux Dezeen Awards de l’année dernière.

Ses ateliers seront suivis de deux autres animés par l’architecte d’intérieur basé à Londres. Tola Ojuolapéqui a été sélectionné aux Dezeen Awards de l’année dernière pour le prix du designer d’intérieur émergent de l’année.

Ojuolape, fondateur du cabinet de design éponyme Studio Tola Ojuolapéa conçu une bibliothèque dans SketchUp spécialement pour ce projet.

Croquis est un logiciel de conception 3D utilisé pour modéliser des projets d’architecture et de design d’intérieur, des conceptions de produits, du génie civil et mécanique, etc. Il appartient à une entreprise de technologie de construction Trimble.

Dezeen a collaboré avec la marque l’année dernière sur Climate Salon, un série de podcasts explorer le rôle que les architectes et les designers peuvent jouer dans la lutte contre le changement climatique.

Contenu du partenariat

Cette série de vidéos a été produite par Dezeen en partenariat avec Croquis. Découvrez-en plus sur le contenu du partenariat Dezeen ici.