Regardez la première bande-annonce de “The Last of Us” de HBO Max

Enfin, après des années de taquinenous avons enfin eu un aperçu de la prochaine adaptation du jeu vidéo populaire (et très bon) Le dernier d’entre nous en mouvement.

Bonne nouvelle : ça a l’air bien. Eh bien, pour autant que nous puissions le dire.

HBO a enterré les premières images dans une large bande-annonce montrant sa programmation à venir. Passez à 1:44 pour voir ou regarder les mêmes images dans le tweet ci-dessous.

La bande-annonce montre Nico Parker dans le rôle de Sarah, Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie, Pedro Pascal dans le rôle de Joel et nous donne même un aperçu de Nick Offerman dans le rôle de Bill.

Pour HBO, The Last of Us est dirigé par le créateur de Tchernobyl, Craig Mazin. L’émission devrait également être diffusée sur HBO Max l’année prochaine.