Regardez la première bande-annonce de Shadow and Bone de Netflix

« Ce que vous êtes? »

Le vendredi 26 février, Netflix a publié la première bande-annonce de son adaptation télévisée très attendue de Leigh Bardugoest populaire Grishaverse des romans. La nouvelle série, intitulée Ombre et os, sera diffusé le 23 avril sur le service de streaming. Et, si l’on en croit la bande-annonce pleine d’action ci-dessous, Ombre et os sera votre prochaine obsession d’aventure fantastique.

Comme on le voit dans la bande-annonce qui vient de sortir, le soldat Alina Starkov (Jessie Mei Li) semble désireuse de faire ses preuves en pénétrant dans un terrain sombre et pénible, connu sous le nom de Shadow Fold. Cependant, après avoir survécu à une attaque à l’intérieur de l’espace sombre, il a été révélé que Starkov avait des pouvoirs qui pourraient être essentiels pour l’abattre.

Une voix se fait entendre expliquant: « Le pli de l’ombre, une cicatrice sur la carte qui a déchiré notre pays en deux. Pour le détruire, nous avons besoin d’un miracle. »

Ainsi, le supérieur de Starkov, le général Kirigan (Ben Barnes), exige de connaître la vérité sur son identité. Il note: « Répondez à la question. Que faites-vous? » Alors que Starkov pense qu’elle n’est qu’un cartographe, Kirigan révèle qu’elle a en fait des capacités magiques et qu’elle aidera à changer le monde.